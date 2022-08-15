Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на офіційні дані Спільного координаційного центру (СКЦ).

Судна мають вивезти з України зернові вантажі, які були заблоковані через повномасштабне вторгнення росіян. З шести суден два - MV Kafkam Etler і MV Zelek Star - повністю пройшли всі інспекційні заходи та готові вийти в Чорноморськ на завантаження зерном.

Ще чотири судна - MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean s, MV Kubrosliy - перевіряють.

Згідно з узгодженими процедурами, всі учасники координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами. Як повідомили у СКЦ, це потрібно, "щоб уможливити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи".

1 серпня з одеського порту вирушило судно з українським зерном. 2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах міжнародної "зернової угоди".

Вранці 5 серпня з портів Одещини вирушив караван суден з українським збіжжям: на борту трьох балкерів 57 тисяч тонн української кукурудзи. Вранці 8 серпня з українських портів Південний і Чорноморськ вийшли ще два судна з продовольством.

9 серпня з порту Чорноморськ вийшло два судна з 70 тис. тонн продовольства. А 12 серпня з портів Одещини вийшли ще два судна з українськими пшеницею та кукурудзою.

13 серпня перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт Чорноморськ. Балкер під прапором Барбадосу FULMAR S вийшов з міста Чорноморськ Одеської області у напрямку до Туреччини.

Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.

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