Ще 6 суднам дозволили вивозити зерно з українських портів
Ще шість кораблів в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН отримали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна
Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на офіційні дані Спільного координаційного центру (СКЦ).
Судна мають вивезти з України зернові вантажі, які були заблоковані через повномасштабне вторгнення росіян. З шести суден два - MV Kafkam Etler і MV Zelek Star - повністю пройшли всі інспекційні заходи та готові вийти в Чорноморськ на завантаження зерном.
Ще чотири судна - MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean s, MV Kubrosliy - перевіряють.
Згідно з узгодженими процедурами, всі учасники координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами. Як повідомили у СКЦ, це потрібно, "щоб уможливити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи".
- 1 серпня з одеського порту вирушило судно з українським зерном. 2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах міжнародної "зернової угоди".
- Вранці 5 серпня з портів Одещини вирушив караван суден з українським збіжжям: на борту трьох балкерів 57 тисяч тонн української кукурудзи. Вранці 8 серпня з українських портів Південний і Чорноморськ вийшли ще два судна з продовольством.
- 9 серпня з порту Чорноморськ вийшло два судна з 70 тис. тонн продовольства. А 12 серпня з портів Одещини вийшли ще два судна з українськими пшеницею та кукурудзою.
- 13 серпня перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт Чорноморськ. Балкер під прапором Барбадосу FULMAR S вийшов з міста Чорноморськ Одеської області у напрямку до Туреччини.
- Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.
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