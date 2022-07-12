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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти вдарили по одному із районів Харкова

Окупанти вдарили по одному із районів Харкова

12 липня, 2022 вiвторок
13:58
війна з Росією Харків, обстріли

У вівторок, 12 липня, окупанти знову обстріляли Харків

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рашисти нанесли удари по Індустріальному району Харкова.

Синєгубов закликав харків’ян перебувати в укриттях та не виходити на вулиці міста без потреби.

  • Харків залишатиметься постійно під обстрілами навіть після звільнення області, адже працюватиме ствольна артилерія, – депутат облради.

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Україна
Харків
ракетний удар
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