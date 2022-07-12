Окупанти вдарили по одному із районів Харкова
У вівторок, 12 липня, окупанти знову обстріляли Харків
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Рашисти нанесли удари по Індустріальному району Харкова.
Синєгубов закликав харків’ян перебувати в укриттях та не виходити на вулиці міста без потреби.
- Харків залишатиметься постійно під обстрілами навіть після звільнення області, адже працюватиме ствольна артилерія, – депутат облради.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.62
Купівля 35.62Продаж 36.64
-
EUR
Купівля 35.65Продаж 36.94
- Актуальне
- Важливе