Окупанти вдарили по одному із районів Харкова

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рашисти нанесли удари по Індустріальному району Харкова.

Синєгубов закликав харків’ян перебувати в укриттях та не виходити на вулиці міста без потреби.

Харків залишатиметься постійно під обстрілами навіть після звільнення області, адже працюватиме ствольна артилерія, – депутат облради.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb