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Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурних об'єктах Запоріжжя

24 серпня, 2022 середа
00:53
війна з Росією Ракетний обстріл

Вночі на 24 серпня Росія завдала ракетних ударів по об'єктах інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах Запоріжжя

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграм, а також написали в міськраді.

"Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах", - написав він. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Жителів закликали дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.

Як відомо, вибухи в місті пролунали близько 00:10, тривогу в області оголосили о 00:15.

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Росія
Запоріжжя
Запорізька область
ракетний удар
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