Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграм, а також написали в міськраді.

"Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах", - написав він.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Жителів закликали дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.



Як відомо, вибухи в місті пролунали близько 00:10, тривогу в області оголосили о 00:15.

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