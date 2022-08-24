Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурних об'єктах Запоріжжя
Вночі на 24 серпня Росія завдала ракетних ударів по об'єктах інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах Запоріжжя
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграм, а також написали в міськраді.
"Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах", - написав він.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Жителів закликали дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.
Як відомо, вибухи в місті пролунали близько 00:10, тривогу в області оголосили о 00:15.
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