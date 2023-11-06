Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Армія РФ за добу на фронті втратила 4 танки, 14 артсистем і 880 військових, - Генштаб
Оновлено

Армія РФ за добу на фронті втратила 4 танки, 14 артсистем і 880 військових, - Генштаб

6 листопада, 2023 понедiлок
07:59
Війна з Росією

За добу на фронті відбулося 53 бойових зіткнень. Російська армія намагалася вести штурмові дії на ключових напрямках, однак Сили оборони відбили атаки окупантів і знищили ще 880 російських військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 305 970 (+880)
  • танків ‒ 5288 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 9958 (+5)
  • артилерійських систем – 7389 (+14) 
  • РСЗВ – 867 (+0) 
  • засобів ППО ‒ 570 (+0)
  • літаків – 322 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5554 (+20)
  • крилатих ракет ‒ 1556 (+2)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9744 (+14)
  • спеціальної техніки ‒ 1047 (+0)

Ситуація на фронті: окупанти вели штурми на кількох напрямках, ЗСУ відбили ворожі атаки

У зведенні Генштабу зазначається, що у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак противника. Своєю чергою Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області успіху не мали.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Вночі окупанти атакували південь України ракетами і "шахедами"

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон. Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БПЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Кліщіївка, Ласточкине, Новокалинове, Спірне, Веселе, Олександропіль, Авдіївка, Очеретине, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Республіканець, Львове, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони завдали ударів по 15 районах скупчення росіян

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

  • Увечері 5 листопада російська терористична армія запустила ударні БПЛА Shahed у напрямку Одеси. Унаслідок ворожої атаки постраждали 5 людей.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Шахтарськ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Російський генерал-полковник Михайло Теплинський
4 листопада, 2023 субота
Дружина російського генерала Теплинського, який очолює окупантів на лівобережжі Херсонщини, зраджує йому з братом, - ЗМІ
Марк Фейгін
4 листопада, 2023 субота
Якщо Ізраїль швидко переможе у війні з ХАМАС, то в Кремля почнуться проблеми, - Фейгін
Супутникові фото суднобудівного заводу "Залив" у Керчі після ракетних ударів ЗСУ
5 листопада, 2023 неділя
Міноборони РФ визнало прильот по суднобудівному заводу "Залив" у Криму
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.24
    Купівля 37.24
    Продаж 37.82
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 листопада
09:18
Єврокомісія
"Європейські євреї знову живуть у страху": Єврокомісія назвала антисемітські акції мерзенними діями проти цінностей Європи
09:09
Китай
Уздовж кордону М'янми з КНР сталися сутички між повстанцями та силами хунти, Пекін закликав м'янманську владу до співпраці
08:43
Оновлено
Наслідки нічної атаки по Одещині 5 листопада
Вночі росіяни атакували південь України ракетами та дронами: на Одещині є поранені і руйнування
08:38
Мілош Земан
Земан назвав своє ставлення до Путіна помилкою і "найбільшою невдачею", а самого диктатора - "нерозумною людиною"
08:20
збита ракета, Київ 9 травня
Вночі Повітряні сили знищили 15 з 22 "шахедів" та ракету Х-59
08:04
OPINION
Віктор Каспрук
Чи зіграє остання ставка Путіна?
08:00
OPINION
Володимир Зеленський
Зеленський: Відповідальний лідер чи "наполеон"?
07:56
За тиждень сапери Держспецслужби транспорту знешкодили понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів
07:54
Атомна субмарина США
На Близький Схід прибула атомна субмарина США
07:17
в'язниця
У в'язницях РФ транслюють пропагандистські російські канали, аби збільшити кількість "добровольців", - ISW
06:35
Дмитро Кулеба
Україна нарощує виробництво власної зброї та мілітаризує економіку, - Кулеба
06:00
Білий дім
З сектору Гази евакуювали понад 300 громадян США
00:17
Ентоні Блінкен
Держсекретар США прибув до Туреччини
00:05
кордон Польща
Польській військовий вистрелив у нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю
2023, неділя
5 листопада
23:33
Оновлено
wizzair
Інцидент в аеропорту Гамбурга: чоловіка затримали, а рейси відновили
23:11
Білл Бернс
Глава ЦРУ наступного тижня планує відвідати Ізраїль, - ЗМІ
22:57
Ілюстративне фото
В Австралії розбився легкомоторний літак, загинули троє пожежників
22:27
Міністерство оборони
Міноборони оголосило про розробку "дорожньої карти" щодо системи роботи з особовим складом ЗСУ
22:18
Ексклюзив
Іранці на мітингу на підтримку палестинців у Тегерані
Участь Ірану у війні проти Ізраїлю малоймовірна, - іранський оглядач Міан
21:55
Ексклюзив
Зеленський дав доручення готуватися до президентських виборів 31 березня 2024 року, - нардеп Гончаренко
21:54
Ілюстративне фото
У Бучі електропотяг на смерть збив 15-річну дівчину
21:38
сектор Газа
Армія оборони Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа та розділила анклав навпіл
21:23
Дмитро Мілютін
Під час удару по 128-й бригаді на Запоріжжі загинув капітан артвзводу Дмитро Мілютін
21:20
єврейська громада україни
"За антисемітськими мотивами". У французькому Ліоні поранили ножем жінку
21:07
Путін
Путін домовляється про спорудження бази у Лівії, що загрожуватиме усій Європі, - Bloomberg
21:01
війна з Росією, вибух
В окупованому Сєдово, що поблизу Маріуполя, є приліт по складах з боєкомплектом та вертольотах
20:57
Оновлено
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу
20:42
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Бойовики ХАМАС використовують лікарні для приховування воєнних дій, - ЦАХАЛ
20:38
Ексклюзив
Політолог Умланд пояснив, чому мігранти важливі для Європи
20:25
В Україні ліквідували двох російських полковників
20:25
Полярне сяйво
У небі над Україною полярне сяйво: астроном пояснив рідкісне явище
20:18
Газпром
РФ, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан готуються укласти угоду про поставку газу на 15 років
20:04
OPINION
Оксана Забужко
Як ФСБ готує свої ІПСО, фальшуючи Шевченка
19:45
Ексклюзив
ізраїльські солдати
Головна мета не оточити Сектор Гази, а знищити інфраструктуру терористів ХАМАС, - прессекретар ЦАХАЛу Уколова
19:42
Володимир Зеленський
Зеленський назвав Путіна f**king terrorist
19:29
Ексклюзив
Сковорода
Головна мета проєкту "Сковорода. Квіти екстазу" показати аристократизм філософа, - сценарист Дереш
19:09
Микола Патрушев
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "Здорові сили в Україні існують і чекають свого часу"
18:57
Протягом доби на фронті відбулось 44 боєзіткнення, силами ППО знищено російську ракету Х-59, - Генштаб
18:40
Володимир Зеленський
"Це трагедія, якої можна було уникнути": Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї ОГШБр
18:32
Інтерв’ю
Путін і Нетаньяху
США потрібно визначитися, вони допомагають Україні на повну чи ні, - Фейгін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV