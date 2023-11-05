Окупанти запустили кілька груп ударних БПЛА з Криму
У ніч проти 5 листопада російська терористична армія запустила ударні БПЛА Shahed з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму
Про це пишуть Повітряні сили та Сили оборони півдня.
"Зафіксовано пуски кількох груп ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим)", - йдеться у повідомленні.
Сили оборони закликали не ігнорувати сигнали повітряних тривог.
- Того ж дня росіяни обстріляли Одещину, є влучання в об'єкт інфраструктури. Унаслідок цього поранень зазнали троє співробітників.
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