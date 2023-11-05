Росіяни влучили ракетою в об'єкт інфраструктури на Одещині, є поранені
У неділю, 5 листопада, росіяни обстріляли Одещину - є влучання в об'єкт інфраструктури, поранень зазнали троє співробітників
Про це пише голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Вдень російські терористи ракетами атакували Одещину. Ціль ворога - цивільне судноплавство", - пише він.
Окрім того, пошкоджено адмінбудівлю, а через вибухову хвилю у навколишніх будинках вибило шибки та вікна.
- Вночі 5 листопада російські військові випустили керовану авіабомбу по сільській школі у Дар’ївській громаді на Херсонщині. Рятувальники загасили пожежу, пізніше стався обвал перекриття.
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