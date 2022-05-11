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Головна війна з Росією Окупанти відправляють на війну проти України випускників училищ і ділять владу в генштабі, - українська розвідка

Окупанти відправляють на війну проти України випускників училищ і ділять владу в генштабі, - українська розвідка

11 травня, 2022 середа
14:23
війна з Росією росія парад

РФ мобілізовує випускників і курсантів військових училищ для війни проти України, а російські генерали ділять владу в генштабі

Про це українська розвідка повідомила у фейсбуці.

"Наразі відсутні ознаки намірів кремля завершити війну в Україні найближчим часом. Натомість продовжуються спроби проводити так звану "приховану мобілізацію". Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ", - зазначили в ГУР.

Так окупанти поповнюють склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті. Із запланованого на 25 червня випуску "рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова" більшість студентів збираються відразу відправити воювати проти України.

Під час повномасштабного вторгнення окупанти залучили майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2,6 тис. із 6 тис.). Решту планують зберегти для логістичного забезпечення на випадок надзвичайних ситуацій. Автопарк росіяни намагаються повновнити за рахунок машин, украдених в Україні.

"Пробуксовування "спеціальної військової операції" стало каталізатором посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету. Зокрема у генеральному штабі. Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами у генштабі існували ще задовго до початку війни. Але останні провали та спроби інших центрів сили у російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння", - додали в українській розвідці.

  • Українська розвідка оприлюднила документальні свідчення участі російських строковиків у війні в Україні

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мобілізація
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ГУР
Генштаб РФ
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