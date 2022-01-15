Окупанти використовуватимуть водоспади Криму для водопостачання Ялти
Російська окупаційна адміністрація анексованого РФ українського півострова Крим розглядає можливість перекидання води з Масандрівського джерела у водопровідні мережі Ялти
Про це повідомив так званий “голова” “ради міністрів” Криму Юрій Гоцанюк, передає Еспресо.TV із посиланням на портал ARC.
Використання джерела сприймається як додаткова можливість подачі води для Південного берегу Криму.
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"Можна використовувати ту максимальну кількість води, яка надходить річкою під час паводкових періодів", - сказав "чиновник".
- Нагадаємо, Масандрівське джерело в Ялті є одним із найбільших джерел окупованого Криму.
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