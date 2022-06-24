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Окупанти використовують пілотів у відставці з ПВК "Вагнера" та старі моделі Су-25, - британська розвідка

24 червня, 2022 п'ятниця
11:24
Світ Су-25

Російська армія використовує пілотів у відставці, які працюють у приватній військовій компанії "Вагнера" й залучає до війни старі моделі Су-25

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що використання пенсіонерів, які зараз працюють за контрактом із ПВК, для виконання завдань безпосередньої авіаційної підтримки свідчить про те, що російські ВПС щосили намагаються підтримати вторгнення в Україну з достатньою кількістю екіпажів.

Імовірно, це повʼязано з недостатньою кількістю пілотів, які підготовлені належним чином, і бойовими втратами Росії.

Британська розвідка додала, що під час виконання своїх місій цей російський пілот використовував комерційні пристрої GPS, а не російське військове навігаційне обладнання. Це також вказує на те, що літаки "Вагнера" є старішими моделями Су-25 і що російські ВПС не забезпечують ПВК сучасним обладнанням.

  • 17 червня українські військові повідомили, що взяли в полон пілота російського штурмовика Су-25. Пілот зізнався, що він колишній майор ВПС РФ, який влаштувався працювати до "ПВК Вагнера" і здійснив кілька бойових вильотів.

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Вагнергейт
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