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Окупанти використовують як живий щит людей, евакуйованих із затоплених населених пунктів, - Генштаб

8 червня, 2023 четвер
18:51
Війна з Росією окупанти в Криму

У Генштабі розповіли, що окупанти селять евакуйованих з Херсонщини людей там, де вже розміщуються військові РФ, аби використати цивільних як "живий щит"

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 8 червня.

"У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи. Таким чином, загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними Генштабу, Росія має проблеми із забезпеченням власних військових. У зведенні зазначається, що військовослужбовцям, які нещодавно підписали контракт у Волгограді, видали чоботи замість черевиків з високими берцями. Контрактників також змушують купувати військову форму за власні кошти.

Авіація ЗСУ за день завдала 18 ударів по районах зосередження ворога

Ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти ворога.

За день ворог завдав одного ракетного та 27 авіаударів по території України

А також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої за кожен квадратний метр. Протягом цієї доби на зазначених ділянках фронту відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Миропілля, Сінне та Северинівка Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Атинське, Безсалівка, Миропілля та Пономаренки Сумської області, а також Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Гуляйполя Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області; Берислав, Антонівка Херсонської області та міста Херсон.

У четвер, 8 червня, під ворожим обстрілом опинилася Корабельна площа та прибережна частина Херсона. Наразі відомо про 9 поранених, серед них - німецький волонтер.

Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
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окупанти
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втрати окупантів
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