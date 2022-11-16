Окупанти вивезли у невідомому напрямку 40 осіб з селища на Луганщині
У селищі Марківка на Луганщині окупанти під час так званих фільтраційних заходів посадили в автобус 40 місцевих жителів та вивезли у невідомому напрямку
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти продовжують депортацію українців, та вдаються до примусових заходів. Якщо на Півдні депортація відбувається під виглядом “евакуації”, де росіяни навмисно створюють умови, коли жити далі в населеному пункті неможливо, й водночас забороняють виїзд до вільної України, то на Сході росіяни вдаються до відвертого примусу", – повідомляють у Центрі.
Зокрема, в смт Марківка окупанти, проводячи фільтраційні заходи, посадили в автобус й примусово вивезли 40 місцевих мешканців в невідомому напрямку, повідомляє місцеве підпілля.
Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій залишити регіон й виїхати на підконтрольні уряду України території.
- На початку листопада окупанти заявили про примусову евакуацію з Херсонщини.
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