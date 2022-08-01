Про це інформує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема близько 12:00 російська армія обстріляла з артилерії території Білопільщини. А після 14:00 окупанти накрили вогнем Хотінську громаду. Обстріл вели з мінометів.

Крім того, ввечері з 18:20 до 19:30 тривав артилерійський обстріл Есманської громади.

Як зазначає очільник ОВА, в усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.