Окупанти вночі атакували "шахедами" інфраструктуру Одещину
Російські окупанти вночі понеділка, 23 жовтня, атакували ударними безпілотниками припортову інфраструктуру Одеської області, через що пошкоджено дах одного зі складів
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, в Одеському районі уламки одного з "шахедів" пошкодили дах складу припортової інфраструктури.
На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували вогнеборці.
Загалом у регіоні українські сили ППО знищили 9 російських ударних БПЛА.
Минулося без постраждалих.
- Уночі під час повітряної тривоги російсько-окупаційні війська атакували Україну. Вибухи лунали, зокрема, на Хмельниччині.
- Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, росіяни атакували територію України ударними дронами та ракетами. Сили ППО знищили усі повітряні цілі РФ, зокрема 14 безпілотників та одну авіаційну ракету Х-58.
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