Вночі Повітряні сили знищили усі ворожі цілі - 14 БПЛА та одну ракету Х-58
Уночі проти понеділка, 23 жовтня, російські окупанти атакували територію України ударними дронами та ракетами. Сили ППО знищили усі повітряні цілі РФ, зокрема 14 безпілотників та одну авіаційну ракету Х-58
Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що "шахедами" росіяни атакували із півдня, кримського мису Чауда. Окупанти спрямували безпілотники у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України. За маршрутом слідування ударних БПЛА працювала протиповітряна оборона України.
Крім того, ракету Х-59 армія РФ випустила із літака Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області. А безпілотник не встановленого типу, імовірно, був запущений з північного кордону.
Водночас завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України усі повітряні цілі ворога було знищено. А це:
- 13 БПЛА Shahed-136/131;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 1 ударний БпЛА (тип не встановлено).
Фото: Повітряні сили
- У зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося. що за минулу добу російські війська завдали 10 ракетних та 63 авіаційних ударів по Україні.
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