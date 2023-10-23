Вночі Повітряні сили знищили усі ворожі цілі - 14 БПЛА та одну ракету Х-58

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що "шахедами" росіяни атакували із півдня, кримського мису Чауда. Окупанти спрямували безпілотники у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України. За маршрутом слідування ударних БПЛА працювала протиповітряна оборона України.

Крім того, ракету Х-59 армія РФ випустила із літака Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області. А безпілотник не встановленого типу, імовірно, був запущений з північного кордону.

Водночас завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України усі повітряні цілі ворога було знищено. А це:

13 БПЛА Shahed-136/131;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

1 ударний БпЛА (тип не встановлено).

Фото: Повітряні сили