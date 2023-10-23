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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

ЗСУ ліквідували за добу 12 танків, 25 артсистем та 870 військових армії РФ, - Генштаб

23 жовтня, 2023 понедiлок
07:57
Війна з Росією Втрати РФ

Протягом доби війни українські військові відбили щонайменше 50 ворожих атак на ключових напрямках фронту і знищили 870 окупантів. Загалом між російськими та українськими військами відбулося понад 90 бойових зіткнень

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 294 700 (+870)
  • танків ‒ 5093 (+12)
  • бойових броньованих машин ‒ 9653 (+22)
  • артилерійських систем – 7057 (+25) 
  • РСЗВ – 825 (+0) 
  • засобів ППО ‒ 551 (+2)
  • літаків – 320 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6)
  • крилатих ракет ‒ 1536 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15)
  • спеціальної техніки ‒ 998 (+7)

ЗСУ відбили усі ворожі атаки на Бахмутському напрямку, росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку

У зведенні Генштабу зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках, в зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Іванівське, Андріївка, Дружба Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 24 атаки ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви Донецької області та Вербового, Роботиного Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

У Новій Каховці окупаційна поліція розшукує до 60 російських дезертирів

В місті Нова Каховка Херсонської області відмічено посилення режимних заходів противником.

Так звана окупаційна поліція розшукує до 60 російських дезертирів по всьому місту.

Російські війська за добу завдали 10 ракетних ударів по Україні

Крім того, росіяни завдали 63 авіаційних ударів та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Також російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59 та зенітні керовані ракети С-300 по цивільних об’єктах у місті Костянтинівка Донецької області, 4 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та 1 ударний БПЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59 та всі ударні дрони.

Авіаційних ударів зазнали: Іванівка, Курилівка Харківської області; Надія, Невське Луганської області; Серебрянка, Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Орлівка, Мар’їнка, Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Ольгівка, Львове, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Микитівка, Придніпровське, Барвінок Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Повітряні сили 7 разів ударили по районах скупчення росіян

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ знищено 4 артилерійських засоби противника.

  • Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що на півдні України влучань дронами типа Shahed не допущено. Уламки одного зі збитих дронів пошкодили покрівлю складського приміщення припортової інфраструктури.
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