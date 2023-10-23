У Силах оборони повідомили про збиття вночі 9 ворожих дронів на півдні України

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Попри те, що ніч була досить тривожною та неспокійною, Сили оборони працювали результативно. Можна сказати, що атака дронами типа Shahed була відбита у повному обсязі. У нашій зоні відповідальності влучань не допущено. 9 дронів були спрямовані по припортовій інфраструктурі і їх робота була зосереджена на заходженні з Чорного моря, де вони і були зустрінуті силами ППО. 9:0 на нашу користь", - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Наталя Гуменюк нагадала, що завжди, коли працює ППО, не виключені моменти падіння уламків.

"Так сталося і цього заразу, уламки збитого дрона пошкодили покрівлю складського приміщення припортової інфраструктури, спалахнула пожежа, але її оперативно ліквідували вогнеборці. Ніхто з людей не постраждав. Ще один дрон долетів аж до Вінниччини, де його зустріли наші захисники повітряного простору", - розказала Гуменюк.