У Силах оборони повідомили про збиття вночі 9 ворожих дронів на півдні України
Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу, зазначила, на півдні України влучань дронами типа Shahed не допущено. Уламки одного зі збитих дронів пошкодили покрівлю складського приміщення припортової інфраструктури
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Попри те, що ніч була досить тривожною та неспокійною, Сили оборони працювали результативно. Можна сказати, що атака дронами типа Shahed була відбита у повному обсязі. У нашій зоні відповідальності влучань не допущено. 9 дронів були спрямовані по припортовій інфраструктурі і їх робота була зосереджена на заходженні з Чорного моря, де вони і були зустрінуті силами ППО. 9:0 на нашу користь", - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
Наталя Гуменюк нагадала, що завжди, коли працює ППО, не виключені моменти падіння уламків.
"Так сталося і цього заразу, уламки збитого дрона пошкодили покрівлю складського приміщення припортової інфраструктури, спалахнула пожежа, але її оперативно ліквідували вогнеборці. Ніхто з людей не постраждав. Ще один дрон долетів аж до Вінниччини, де його зустріли наші захисники повітряного простору", - розказала Гуменюк.
- 22 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками і ракетами. Сили української ППО збили шість ворожих дронів і керовану авіаційну ракету
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