Нічна атака на Україну: Повітряні сили знищили російську ракету і 6 ударних дронів
Уночі неділі, 22 жовтня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками і ракетами. Сили української ППО збили шість ворожих дронів і керовану авіаційну ракету
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що уночі було зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області РФ та тимчасово окупованої Донеччини.
Ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області. Крім того, росіяни запустили два БПЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні дрони типу Shahed-136/131 з району кримського мису Чауда.
Водночас силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БПЛА Shahed-136/131.
Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БПЛА типу "Ланцет".
Фото: Повітряні сили
- Напередодні ввечері 21 жовтня росіяни обстріляли Харківську область. Ракета влучила у термінал "Нової пошти", унаслідок чого загинули 6 людей, 16 отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе