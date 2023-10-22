Нічна атака на Україну: Повітряні сили знищили російську ракету і 6 ударних дронів

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що уночі було зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області РФ та тимчасово окупованої Донеччини.

Ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області. Крім того, росіяни запустили два БПЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні дрони типу Shahed-136/131 з району кримського мису Чауда.

Водночас силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БПЛА Shahed-136/131.

Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БПЛА типу "Ланцет".

Фото: Повітряні сили