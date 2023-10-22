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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія вдарила ракетою по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Щонайменше 6 людей загинули
Оновлено

Росія вдарила ракетою по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Щонайменше 6 людей загинули

22 жовтня, 2023 неділя
00:40
Війна з Росією Харківщина: обстріл

Ввечері суботи, 21 жовтня, російські терористи обстріляли Харківську область

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про щонайменше 6 загиблих.

"Унаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі 6 людей загинули, вже 14 осіб госпіталізували із пораненнями. Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Усі 6 загиблих та 14 постраждалих внаслідок удару окупантів - це працівники підприємства, які перебували всередині терміналу. Постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми. 

На місці триває розбір завалів. За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.

Про терористичний удар повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти". Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція", - повідомив президент о 23:22.

Повітряна тривога на Харківщині тривала з 22:11 до 23:03.

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