Окупанти вночі обстріляли Миколаїв, є руйнування

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Також окупанти влучили у мережі водопроводу. На місцях працюють ремонтні бригади та комунальники.

Росія атакувала Запоріжжя ракетами. Зафіксовано 10 прильотів, є постраждалі.

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