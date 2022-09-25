Окупанти вночі обстріляли Миколаїв, є руйнування
У ніч на 25 вересня російські війська вкотре обстріляли Миколаїв, завдавши руйнувань житловим будинкам
Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Також окупанти влучили у мережі водопроводу. На місцях працюють ремонтні бригади та комунальники.
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