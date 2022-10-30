Окупанти вночі обстріляли Нікополь, знищено 10 багатоповерхових та приватних будинків
Росіяни цієї ночі обстріляли Нікопольщину. Накрили вогнем з важкої артилерії сам Нікополь
Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко
"У місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін. Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям упоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства", – повідомив голова ОВА.
Також він повідомив, що обійшлось без постраждалих. В інших районах минулося без атак.
- Нагадаємо, в ніч на 29 жовтня окупанти обстріляли Нікопольський район: поранено чоловіка, пошкоджено будинки, готель, електромережі
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