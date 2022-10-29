Окупанти обстріляли Нікопольський район: поранено чоловіка, пошкоджено будинки, готель, електромережі
На Дніпропетровщині в ніч на 29 жовтня росіяни поранили чоловіка, пошкодили будинки, фабрику, електромережі й газогін
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Найбільше постраждав Нікополь. Там отримав пораненння 39-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.
Загалом у місті окупанти пошкодили вісім багатоповерхових і приватних будинків, кілька магазинів, меблеву фабрику, готель, автобусну зупинку, газогін і електромережі.
Також унаслідок російсійських обстрілів виникли пожежі на автозаправці й у гаражному кооперативі. Вогонь уже загасили.
У Марганецькій і Мирівській громадах минулося без постраждалих.
У решті районів Дніпропетровщини ніч минула без обстрілів. Станом на 07:34 ситуація теж спокійна.
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