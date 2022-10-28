Росіяни обстріляли Нікопольщину з "градів": пошкоджено будинки й електромережі
Росіяни в ніч на 28 жовтня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкодили близько 10 будинків і електромережі
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Окупанти з важкої артилерії та "градів" усю ніч обстрілювали Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди не постраждали.
Проте в Нікополі росіяни пошкодили близько десяти багатоповерхових і приватних будинків. Також обірвані лінії електропередачі.
У Червоногригорівські ОТГ окупанти поцілили по дачних будинках і електромережі, залишивши без світла майже тисячу родин. Енергетики розпочали відновлювальні роботи.
В інших районах Дніпропетровщини вночі була повітряна тривога, проте минулося без обстрілів. Сткном на 7:32 ситація також спокійна.
- Увечері 26 жовтня під час повітряної тривоги над Дніпропетровською областю знищили ворожу повітряну ціль. Попередньо, ракету Х-59.
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