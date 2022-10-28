Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Окупанти з важкої артилерії та "градів" усю ніч обстрілювали Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди не постраждали.

Проте в Нікополі росіяни пошкодили близько десяти багатоповерхових і приватних будинків. Також обірвані лінії електропередачі.

У Червоногригорівські ОТГ окупанти поцілили по дачних будинках і електромережі, залишивши без світла майже тисячу родин. Енергетики розпочали відновлювальні роботи.

В інших районах Дніпропетровщини вночі була повітряна тривога, проте минулося без обстрілів. Сткном на 7:32 ситація також спокійна.

Увечері 26 жовтня під час повітряної тривоги над Дніпропетровською областю знищили ворожу повітряну ціль. Попередньо, ракету Х-59.

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