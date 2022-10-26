Про це повідомили в Повітряному командуванні "Схід"

"На Дніпропетровщині зенітний ракетний підрозділ знищив повітряну ціль, попередньо авіаційну керовану ракету Х-59 Тримаємо стрій", - зазначено в повідомленні.

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині ввечері 26 жовтня було оголошено о 21:30, тривала вона годину і 37 хвилин – до 23:08.

Близько 17-ї години 26 жовтня українська ППО збила російський вертоліт Ка-52 над Херсонською областю

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