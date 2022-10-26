ППО збила російський вертоліт Ка-52 над Херсонщиною

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

"Близько 17:00, у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52", - пишуть у "Півдні".

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