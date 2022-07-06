Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм.

"Вночі, 6 липня, з 02:20 були обстріли села Нечаяне Нечаянської громади. За попередньою інформацією одна людина загинула", – написав він.

Крім того, тривають обстріли сіл по лінії розмежування Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється, зазначив голова ОВА.

Кім також додав, що 5-го липня було неспокійно в Баштанському та Миколаївському районах.

У Баштанському – зранку та вдень минулої доби були обстріли у Широківській громаді, через що пошкоджено один житловий будинок, ще один зруйновано. Крім того, згорів трактор.

"Потерпілих немає. Вночі, цього ж дня, також були обстріли, переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих немає", – додав голова ОВА.

Щодо Миколаївського району, то 5 липня орієнтовно об 11:20 внаслідок обстрілів села Засілля Первомайської громади загинула людина, вказав Віталій Кім.

"Також 5 липня, орієнтовно об 11:56, зафіксовані обстріли аквазони Очаківської громади. Близько 12:22, 5 липня, внаслідок обстрілів Куцурубської громади за межами населеного пункту загорівся сухостій. Між населеними пунктами пошкоджено дві електроопори", – написав він.

Також 5 липня близько 13:00 були обстріли селища Квітневе Первомайської громади. Внаслідок цього спалахнули поля з урожаєм.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додав Кім.

Нагадаємо, ЗСУ знищили російський склад боєприпасів на Миколаївщині та ліквідували майже 50 окупантів.

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