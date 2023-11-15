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Окупанти вночі вдарили по місту Селидове на Донеччині: загинула жінка, є поранені

15 листопада, 2023 середа
07:30
Війна з Росією Донеччина

Російська армія вночі 15 листопада атакували місто Селидове Донецької області. Унаслідок цього зруйнований під'їзд 4-поверхового будинку. Загинула жінка, також є поранені

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок обстрілу поранення отримали чоловік та жінка, їх доставили до медичного закладу. Також із пошкодженої квартири на 4 поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких була дитина. 

Донеччина

Фото: Ігор Клименко

"На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна особа", - додав міністр.

За його словами, наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.

  • 11 листопада російська армія обстріляла з РСЗВ "Град" та артилерії житлову інфраструктуру міста Торецьк Донецької області. Від отриманих поранень загинули 61-річна жінка та 65-річний чоловік.
Україна
російська армія
Донеччина
ракетний удар
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