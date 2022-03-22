Окупанти вночі завдали удару по порту в Миколаєві
Інфраструктура порту в Миколаєві після обстрілу в ніч з 21 на 22 березня зазнала значних пошкоджень, за попередніми даними постраждалих немає
Про це повідомила Адміністрація морських портів у "Фейсбук".
"Сьогодні вночі по морському порту Миколаїв було завдано удару", – йдеться у повідомленні.
Попри значні пошкодження інфраструктури порту, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
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