Окупанти вночі завдали удару по порту в Миколаєві

Про це повідомила Адміністрація морських портів у "Фейсбук".



"Сьогодні вночі по морському порту Миколаїв було завдано удару", – йдеться у повідомленні.



Попри значні пошкодження інфраструктури порту, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, Миколаївщина налагоджує економіку, готується до посівної, але обстріли ще тривають.