Окупанти встановили ППО в середмісті Маріуполя
У центрі тимчасово окупованого Маріуполя російські загарбники встановили систему заряджання протиповітряної оборони
Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Ніколи не було і от знов. Маріуполь. Система заряджання ППО просто запарковано посеред центрального проспекту міста. Ніякого живого щиту. Але, це не точно", - написав він.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські колаборанти знущаються з українських дітей і змушують їх прибирати вулиці знищеного міста.
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