Окупанти встановили ППО в середмісті Маріуполя

Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Ніколи не було і от знов. Маріуполь. Система заряджання ППО просто запарковано посеред центрального проспекту міста. Ніякого живого щиту. Але, це не точно", - написав він.