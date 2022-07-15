Про це Хлань повідомив журналістам "Радіо Свобода".

За словами депутата Херсонської облради, серед окупантів та колаборантів панує паніка.

"Два "уряди" (прим. - колаборантів та окупантів) евакуювалися з будівлі ОДА, хоча останнім часом вони там розташовувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність. Але останні два дні їх уже немає, вони десь розташувалися у інших місцях. До речі, є повідомлення, що "уряд фсбшників" взагалі переховується зараз в лікарнях, щоб використовувати, як живий щит, хворих людей», – розповів він.

На думку Хланя, це все означає, що плани окупантів на проведення "референдуму" на Херсонщині провалилися.

14 липня розвідка повідомила, що у тимчасово окупованому Херсоні, в приміщенні драмтеатру рашисти облаштували склад боєприпасів. Також окупанти чекають на делегацію для проведення "референдуму".

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