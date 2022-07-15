Окупанти втекли з будівлі Херсонської ОДА, - депутат облради Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що російські окупанти покинули будівлю ОДА
Про це Хлань повідомив журналістам "Радіо Свобода".
За словами депутата Херсонської облради, серед окупантів та колаборантів панує паніка.
"Два "уряди" (прим. - колаборантів та окупантів) евакуювалися з будівлі ОДА, хоча останнім часом вони там розташовувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність. Але останні два дні їх уже немає, вони десь розташувалися у інших місцях. До речі, є повідомлення, що "уряд фсбшників" взагалі переховується зараз в лікарнях, щоб використовувати, як живий щит, хворих людей», – розповів він.
На думку Хланя, це все означає, що плани окупантів на проведення "референдуму" на Херсонщині провалилися.
- 14 липня розвідка повідомила, що у тимчасово окупованому Херсоні, в приміщенні драмтеатру рашисти облаштували склад боєприпасів. Також окупанти чекають на делегацію для проведення "референдуму".
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