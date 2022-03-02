Окупанти втрачають боєздатність і бояться прямого контакту із ЗСУ, а Україні дедалі більше допомагають інші держави, - Резніков

Про це він написав у фейсбуці.



За словами Олексія Резнікова, характер війни змінюється. Росіянам дедалі гірше вдається утримувати боєздатність своїх підрозділів. Про це свідчать здачі в полон груп російських солдатів і офіцерів, відмови продовжувати наступ. Також родичі вбитих і полонених окупантів виходять на протести в РФ. Міністр зазначив, що "тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини".



"Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками і захисницями. Тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст.

Удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках і школах, обстріли з РСЗО пологових будинків – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові – це терористи, представники держави-терориста. І це тавро надовго", - наголосив Олексій Резніков.



Обстріл мирного Житомира він назвав спробою помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в ООС. Окупанти цілилися по казармах бригади та по житлових будинках поруч. Очільник Міноборони зауважив, що нападами на жінок і дітей українських військових Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне.



Від окупантів страждає багато міст, але чи не найбільше - Харків, Маріуполь і Херсон.



"Це зайвий доказ того, що ніякого «русского мира» не існує. Є нацистська ідеологія в голові у дещиці маніяків, які поки тримають владу в Росії.

А є українські громадяни, які розмовляють різними мовами, ходять до різних церков і молитовних будинків, разом чинять героїчний опір російським окупантам. І ми обов’язково переможемо!" - запевнив міністр.



Він зазначив, що розмовляв з міністром оборони США Ллойдом Остіном і американські військові "у повному захваті від професійності наших захисників та стійкості нашого народу".



"Збільшується обсяг допомоги, яку ми отримуємо. Збільшується кількість країн, які цю допомогу надають. Приєднується навіть ті, щодо кого це вважалося неможливим", - зауважив Олексій Резніков.



Він повідомив, що до України прибули та стали на бойове чергування нові байрактари. Також країна отримає більше стінґерів.



За словами міністра, Європа перетворюється тил Україна та постачає критично необхідне для оборони, а країна перебуває "на передовій вільного світу".



"Пишаюся кожним, хто сьогодні боронить свій дім від російської навали.

Схиляю голову за тими, хто віддав своє життя. Після перемоги ми вшануємо їх пам'ять так, щоб і через століття українці шанували героїв Гостомеля, Херсону, Чернігова, Сум, Щастя, Волновахи, Харкова, Маріуполя, Охтирки та інших міст, як ми шануємо наших героїчних предків, починаючи від літописних князів", - наголосив Олексій Резніков.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb