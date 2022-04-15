Окупанти з території РФ обстріляли забороненими снарядам Охтирський район на Сумщині, - голова ОВА

Про це передає голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"На жаль, сьогодні (14 квітня, - ред.) російські терористичні фашистські війська за останні 10 днів вперше обстріляли територію Сумської області. Вони гатили по Охтирському району. Це Великописарівська громада, це село Попівка", - сказав він.

Ха словами Живицького, російські війська застосували при обстрілі важку артилерію із забороненими міжнародними правилами снарядами.

Він додав, що в зазначених населених пунктах були пошкоджені приватні будинки. Атака була здійснена з території РФ.



Станом на 8 квітня Сумська область була вільна від російських військових.



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