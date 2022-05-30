Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти не просто не знижують темп депортації та фільтрації, але вдаються до нових засобів "денацифікації". Тепер фільтраційні табори для українців не тільки на окупованої території України. Надійшли перші свідчення про облаштування фільтраційних таборів безпосередньо в Росії в районі пунктів переходу державного кордону з Естонією", - пише радник мера.

Відтепер на кордоні з РФ, коли українців ідентифікують, що ті отримали статус прихистку від війни, то їх доставляють до фільтраційного табору поблизу Естонії. Відомо, що там спостерігають випадки геноциду населення.

"Маріупольці, що потрапили до такого табору вперше два тижні тому розповідають, що табір в Безіменному Новоазовського району виглядає дитячою забавкою в порівнянні з прикордонним російським. Тенденція справжнього геноциду набирає обертів. Тому, маріупольці", - додає Петро Андрющенко.

За минулу добу, 29 травня, до "фільтраційного" табору с. Безіменне Новоазовського району доставили 253 людини, із них 33 дитини. Також з Безіменного до м. Таганрог депортовано 235 маріупольця, зокрема 28 дітей.

Нагадаємо, окупанти за тиждень вивезли до фільтраційного табору майже 3 тис. маріупольців, із них 300 - діти.

Через вторгнення Росії від 24 лютого в Україні загинуло 243 дитини та понад 444 поранено. Найбільше у Донецькій, Київській, Харківській областях.

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