Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.

"Упродовж останнього тижня росіяни примусово вивезли до фільтраційного табору в селищі Безіменне майже 3 тис. українців, серед яких - понад 300 дітей. Після фільтраційних заходів окупанти формують групи з маріупольців, яких спочатку депортують у Таганрог, а далі до депресивних регіонів Росії", - наголосила вона.

Щонайменше 10% людей, які не проходять фільтрацію, окупанти визнають "небезпечними для російського режиму". Українців арештовують, відправляють до колишньої виправної колонії № 52 в Оленівці або катівні "Ізоляція" в Донецьку. Там людей допитують упродовж багатьох годин, катують, погрожують їм стратою та змушують співпрацювати.

"Захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголосила Людмила Денісова.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці воєнні злочини.

22 травня писали, що у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя окупанти утримують десятки дітей.

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