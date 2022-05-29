Окупанти за тиждень вивезли до фільтраційного табору майже 3 тис. маріупольців, із них 300 - діти, - Денісова
Упродовж тижня окупанти вивезли з Маріуполя для фільтрації майже 3 тис. містян, зокрема понад 300 дітей. Їх планують депортувати до РФ
Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.
"Упродовж останнього тижня росіяни примусово вивезли до фільтраційного табору в селищі Безіменне майже 3 тис. українців, серед яких - понад 300 дітей. Після фільтраційних заходів окупанти формують групи з маріупольців, яких спочатку депортують у Таганрог, а далі до депресивних регіонів Росії", - наголосила вона.
Щонайменше 10% людей, які не проходять фільтрацію, окупанти визнають "небезпечними для російського режиму". Українців арештовують, відправляють до колишньої виправної колонії № 52 в Оленівці або катівні "Ізоляція" в Донецьку. Там людей допитують упродовж багатьох годин, катують, погрожують їм стратою та змушують співпрацювати.
"Захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголосила Людмила Денісова.
Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці воєнні злочини.
- 22 травня писали, що у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя окупанти утримують десятки дітей.
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