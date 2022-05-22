Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Вчора з Маріуполя до фільтраційного табору у Безимяне було депортовано 313 людей, зокрема 55 дітей", - наголосив він.

З фільтраційного пункту в Нікольському до Росії вивезли 70 людей, зокрема 12 дітей. Із Безимяного депортували 175 українців, 17 із них - діти.

"Депортація набирає обертів. Фіксуємо пряму депортацію з Нікольского до росії, чого раніш не відбувалось. Вважємо, що це пов’язано з фактичним зачиненням шляху для евакуації в бік Запоріжжя", - зауважив Петро Андрющенко.

21 травня радник мера Маріуполя показав, як окупанти депортують містян до РФ.

Окупанти депортували до Росії 1,3 млн людей, з них понад 230 тис. дітей.

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