У фільтраційних таборах поблизу Маріуполя рашисти утримують десятки дітей
Окупанти 21 травня депортували з Маріуполя до фільтраційного табору 313 людей, 55 із них - діти
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Вчора з Маріуполя до фільтраційного табору у Безимяне було депортовано 313 людей, зокрема 55 дітей", - наголосив він.
З фільтраційного пункту в Нікольському до Росії вивезли 70 людей, зокрема 12 дітей. Із Безимяного депортували 175 українців, 17 із них - діти.
"Депортація набирає обертів. Фіксуємо пряму депортацію з Нікольского до росії, чого раніш не відбувалось. Вважємо, що це пов’язано з фактичним зачиненням шляху для евакуації в бік Запоріжжя", - зауважив Петро Андрющенко.
- 21 травня радник мера Маріуполя показав, як окупанти депортують містян до РФ.
- Окупанти депортували до Росії 1,3 млн людей, з них понад 230 тис. дітей.
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