Окупанти заарештували директора Херсонського театру Олександра Книгу
Російські окупаційні війська викрали гендиректора Херсонський театру імені Миколи Куліша, президента міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії, голову Євразійської театральної асоціації Олександра Книгу.
Про це у Facebook повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.
Російські найманці заарештували директора Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександра Книгу. Його повезли у невідомому напрямку.
"День у нас почався з неприємностей. Був заарештований Олександр Книга, директор Херсонського обласного музично-драматичного театру, а також мешканець нашого міста. Повезли у невідомому напрямку", – заявив він.
Рищук також додав, що з кожним днем окупанти заарештовують усе більше людей.
- Нагадаємо, голова Голопристанської міської ради Олександр Бабич 22 березня повідомив про викрадення старости Старої Збур'ївки
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