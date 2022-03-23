Окупанти заарештували директора Херсонського театру Олександра Книгу

Про це у Facebook повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

Російські найманці заарештували директора Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександра Книгу. Його повезли у невідомому напрямку.

"День у нас почався з неприємностей. Був заарештований Олександр Книга, директор Херсонського обласного музично-драматичного театру, а також мешканець нашого міста. Повезли у невідомому напрямку", – заявив він.

Рищук також додав, що з кожним днем окупанти заарештовують усе більше людей.

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