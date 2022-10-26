Окупанти заборонили місцевим залишати селище Першотравневе у Херсонській області
Російські військові заборонили жителям окупованого селища Першотравневе, Херсонщина, покидати населений пункт
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Російські загарбники обмежують право вільного пересування цивільних на тимчасово зайнятих територіях. Так, місцевим жителям населеного пункту Першотравневе Харківської області, заборонено залишати селище", - розповіли в ЗСУ.
Селище Першотравневе розташоване на сході Херсонської області та фактично межує зі Запорізькою. Населений пункт розташований біля траси М14, яка з'єднує Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Херсон, Миколаїв і Одесу.
- З початку доби, 26 жовтня, російський агресор продовжує обстрілювати Україну, загарбники завдали ракетного удару та здійснили 11 обстрілів з РСЗВ.
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