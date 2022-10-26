Окупанти заборонили місцевим залишати селище Першотравневе у Херсонській області 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські загарбники обмежують право вільного пересування цивільних на тимчасово зайнятих територіях. Так, місцевим жителям населеного пункту Першотравневе Харківської області, заборонено залишати селище", - розповіли в ЗСУ.

Селище Першотравневе розташоване на сході Херсонської області та фактично межує зі Запорізькою. Населений пункт розташований біля траси М14, яка з'єднує Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Херсон, Миколаїв і Одесу.

З початку доби, 26 жовтня, російський агресор продовжує обстрілювати Україну, загарбники завдали ракетного удару та здійснили 11 обстрілів з РСЗВ.

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