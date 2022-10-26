З початку доби Росія завдала ракетного удару та здійснила 11 обстрілів з РСЗВ території України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом доби противник завдав ракетного удару та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - пишуть в ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та задіяння ударних БпЛА.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бочкове, Вільхуватка, Бударки, Чугунівка, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна;

– з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бочкове, Вільхуватка, Бударки, Чугунівка, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна; на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Піщане, Першотравневе, Фиголівка та Крохмальне;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Піщане, Першотравневе, Фиголівка та Крохмальне; на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вишневе, Греківка, Григорівка, Невське, Сергіївка та Зарічне;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вишневе, Греківка, Григорівка, Невське, Сергіївка та Зарічне; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Торецьк, Курдюмівка, Майорськ та Озарянівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Торецьк, Курдюмівка, Майорськ та Озарянівка; на Авдіївському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове;

ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне та Полтавка;

противник здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне та Полтавка; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню ворожої реактивної артилерії постраждав Нікополь.

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