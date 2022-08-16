Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, після того, як окупантам не вдалося розпочати освітній процес через відсутність охочих освітян, вони почали тероризувати українських вчителів.

"Маріуполь. На зараз. Знову посилення режиму. Тепер воно стосується освітян. У зв’язку з тим, що гучно анонсовані запуски більшості шкіл, ліцеїв та двох вишів провалилися через відсутність освітян, вчителям знов заборонено виїзд з Маріуполя. Пропуски на них не видаються. Більш того, стають масовими факти "переконання" виходу на роботу через побої. окремі патрулі відвідують освітян вдома та прикладами пояснюють необхідність співпраці. Все це відбувається за сприянням та супроводом колаборантів", - пише Андрющенко.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники активно проводять фортифікаційні роботи в напрямку населеного пункту Мангуш.

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