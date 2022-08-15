У Маріуполі окупанти активно зводять військові укріплення неподалік анонсованого будівництва мікрорайону, - радник мера
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники активно проводять фортифікаційні роботи в напрямку населеного пункту Мангуш
Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Разом з житловим кварталом Міноборони Росії в напряму Мангушу почало активну розбудову фортифікаційних споруд", - написав Андрющенко.
При цьому радник мера зазначив, що військові укріплення зводять неподалік місця, де окупаційна влада пообіцяла побудувати мікрорайон.
"Як ми й казали, спираючись на наші джерела, - (укріплення будують - ред.) за 300-400 метрів від паркану "нового мікрорайону". Ця територія забудови відсутня на всіх розрекламованих планах "відновлення Маріуполя", проте є вживу. Живий щит - типова тактика окупантів", - повідомив Андрющенко.
Радник мера наголосив, що в анонсованому окупантами "мікрорайоні" немає жодного укриття для цивільних.
"Маріупольці, зверніть увагу, хто буде заселятись в нові будинки. Жодного підвалу або бомбосховища в пішому доступі. Проте розтрощений Маріуполь у вікні з одного боку, захисні споруди російської армії через посадку - з іншого. Спірне сусідство", - підсумував Андрющенко.
- Раніше депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін заявив, що Росія знищила в Маріуполі 4 млн кв. м багатоповерхового житлового фонду: 2 млн кв. м практично стерла, решту житлової площі пошкоджено.
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