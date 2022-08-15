Депутат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"У Маріуполі близько 5 мільйонів квадратних метрів багатоповерхового житлового фонду. Росія знищила 4 мільйони - 2 млн практично стерла, решта отримала часткові пошкодження", - зазначив Забавін.

Депутат додав, що окупанти за 3 роки хочуть відбудувати 25% зруйнованих ними житлових будівель.

"До Маріуполя нещодавно приїздив російський віцепремʼєр, який розповідав, що за 3 роки Росія відбудує 1 мільйон квадратних метрів житла. Тобто за 3 роки окупанти хочуть відбудувати 25% того, що зруйнували", - зауважив Дмитро Забавін.

13 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що окупанти заманюють до Маріуполя робітників з Росії, але "кидають" їх на гроші.

14 серпня в етері Еспресо волонтер Олександр Ярошенко розповів, що дуже мало людей хочуть евакуюватися з Маріуполя на підконтрольну Україні територію.

15 серпня Забавін в етері Еспресо також розповів, що в Маріуполі лишилося 100-150 тис містян.

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