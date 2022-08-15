Росія повністю знищила 2 млн кв. м багатоповерхового житлового фонду Маріуполя, - депутат міськради Забавін
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що російські окупанти повністю знищили 2 млн кв. м багатоповерхового житлового фонду міста
Депутат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"У Маріуполі близько 5 мільйонів квадратних метрів багатоповерхового житлового фонду. Росія знищила 4 мільйони - 2 млн практично стерла, решта отримала часткові пошкодження", - зазначив Забавін.
Депутат додав, що окупанти за 3 роки хочуть відбудувати 25% зруйнованих ними житлових будівель.
"До Маріуполя нещодавно приїздив російський віцепремʼєр, який розповідав, що за 3 роки Росія відбудує 1 мільйон квадратних метрів житла. Тобто за 3 роки окупанти хочуть відбудувати 25% того, що зруйнували", - зауважив Дмитро Забавін.
- 13 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що окупанти заманюють до Маріуполя робітників з Росії, але "кидають" їх на гроші.
- 14 серпня в етері Еспресо волонтер Олександр Ярошенко розповів, що дуже мало людей хочуть евакуюватися з Маріуполя на підконтрольну Україні територію.
- 15 серпня Забавін в етері Еспресо також розповів, що в Маріуполі лишилося 100-150 тис містян.
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