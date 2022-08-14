У Маріуполі окупанти заманюють до міста робітників з Росії, але "кидають" їх на гроші, – міськрада
Окупанти привозять на роботи на окуповані території робітників з Росії, обіцяють високі зарплати, але по факту "кидають" на гроші
Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
"Місцевих жителів на ці роботи не беруть, вони - люди другого сорту. До Маріуполя привезли з Петербургу мулярів, оздоблювальників, електромонтажників. Їм обіцяли зарплати вдвічі більші ніж за аналогічну роботу у російських містах. Але вже з‘являються перші відеозвернення від привезених працівників окупованих міст про те, що їх просто "кинули". Вони працюють без контрактів, а тепер їм ще не виплачують заробітну плату", - пишуть у міськраді.
Також у міськраді додають, що більшість маріупольців – без роботи.
"А тим, кому вдалося влаштувався не виплачують заробітну плату. Через це працівники міського водоканалу вже кілька днів протестують, бо вони звикли до гідної оплати за свою роботу. Але це не про "руський мир". Там лише зневага та безправ‘я", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, окупанти перетворили Маріуполь на місто стихійних смітників
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