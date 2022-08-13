Окупанти перетворили Маріуполь на місто стихійних смітників, - міськрада
У Маріуполі тони мусора лежать на вулиці з весни та ніхто його не прибирає
Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
"Окупанти перетворили Маріуполь на місто стихійних смітників. Тони мусора лежать на вулиці з весни та ніхто його не прибирає. "Покращення" від "руського миру" в усій красі", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у Маріупольському районі вночі лунала стрілянина: у міськраді нагадують про "розбірки" між окупантами
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе