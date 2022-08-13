Окупанти перетворили Маріуполь на місто стихійних смітників, - міськрада

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Окупанти перетворили Маріуполь на місто стихійних смітників. Тони мусора лежать на вулиці з весни та ніхто його не прибирає. "Покращення" від "руського миру" в усій красі", - йдеться у повідомленні.