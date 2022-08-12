Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.

"Жителі Старого Криму сьогодні вночі чули гучну стрілянину. Її причини невідомі. Нагадаємо, що вже була інформація, що у Маріуполі почалися "внутрішні розборки" через корупцію", - зауважили у відомстві.

Причина сварок полягає в розкраданні колаборантами грошей на гумдопомогу та зарплати місцевим мешканцям.

11 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що у місті почалися "внутрішні розбірки" через корупцію, оскільки колаборанти ділять між собою гроші росіян, які надходять до міста

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb