У Маріупольському районі вночі лунала стрілянина: у міськраді нагадують про "розбірки" між окупантами
У Старому Криму поблизу Маріуполя в ніч на 12 серпня була стрілянина. У міськраді нагадують про "внутрішні розбірки" між окупантами через корупцію
Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.
"Жителі Старого Криму сьогодні вночі чули гучну стрілянину. Її причини невідомі. Нагадаємо, що вже була інформація, що у Маріуполі почалися "внутрішні розборки" через корупцію", - зауважили у відомстві.
Причина сварок полягає в розкраданні колаборантами грошей на гумдопомогу та зарплати місцевим мешканцям.
- 11 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що у місті почалися "внутрішні розбірки" через корупцію, оскільки колаборанти ділять між собою гроші росіян, які надходять до міста
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.89
Купівля 38.89Продаж 39.75
-
EUR
Купівля 39.65Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе