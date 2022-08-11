У Маріуполі колаборанти розкрадають гуманітарну допомогу, у місті зріють бунти, - міськрада
Маріупольська міська рада повідомляє, що у місті почалися "внутрішні розборки" через корупцію, оскільки колаборанти ділять між собою гроші росіян, які надходять до міста
Про це інформує мерія міста.
"Ми вже бачимо, що є внутрішні конфлікти. У місті навіть лунали постріли. Росіяни кажуть, що давали гроші на гуманітарну допомогу. До колаборантів вже є питання – де поділися гроші? Обурюються й жителі. Їм не виплачують обіцяну зарплату", - сказав мер міста Вадим Бойченко.
Фіксується також і розкрадання гуманітарної допомоги. Як розповідає міськрада, замість того, щоб видати 2 500 продуктових наборів, видають - 2000. А штучний "залишок" розпродають у своїх магазинах з високою націнкою у 200-300%.
Таким чином, колаборанти збагачуються коштом жителів.
- Нагадаємо, 10 серпня у Маріуполі вперше був проведений справжній страйк працівників Міськводоканалу, які відмовилися виходити на роботу через невиплату заробітної плати
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