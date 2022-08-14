Дуже мало людей хочуть евакуюватись з Маріуполя на підконтрольну територію, - волонтер

Про це головний лікар одного із медичних комунальних закладів Маріуполя та волонтер Олександр Ярошенко сказав у ефірі Еспресо.

"З міста їдуть дуже мало людей і тільки за необхідності. Це або люди, які живуть не в приватному секторі, або тяжко хворі з онкозахворюваннями або системними захворюваннями та немає ліків. Це одиниці, але повірте мені, дуже важко погоджувати їхній виїзд, фільтрацію – весь трансфер. Ні один водій не витримає проходження, особливо Василівки до 5 днів, тому вибудовується логістика, де фактично за добу ми вивозимо цих людей. Їх погоджується дуже мало", - розповів він.