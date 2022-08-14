Дуже мало людей хочуть евакуюватись з Маріуполя на підконтрольну територію, - волонтер
Евакуація з Маріуполя на підконтрольну Україні територію відбувається у дуже складних умовах
Про це головний лікар одного із медичних комунальних закладів Маріуполя та волонтер Олександр Ярошенко сказав у ефірі Еспресо.
"З міста їдуть дуже мало людей і тільки за необхідності. Це або люди, які живуть не в приватному секторі, або тяжко хворі з онкозахворюваннями або системними захворюваннями та немає ліків. Це одиниці, але повірте мені, дуже важко погоджувати їхній виїзд, фільтрацію – весь трансфер. Ні один водій не витримає проходження, особливо Василівки до 5 днів, тому вибудовується логістика, де фактично за добу ми вивозимо цих людей. Їх погоджується дуже мало", - розповів він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе