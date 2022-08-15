У Маріуполі лишилося 100-150 тис людей: до 24 лютого було майже пів мільйона, - депутат міськради Забавін
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що в окупованому росіянами Маріуполі лишилося 100-150 тисяч людей із майже пів мільйона
Депутат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі в Маріуполі проживає від 100 до 150 тисяч людей. Сказати точну кількість складно, адже люди постійно мігрують: дехто повертається, аби забрати якісь вцілілі речі. До цього населенням Маріуполя сягало пів мільйона", - зазначив Забавін.
Депутат додав, що люди тікали від окупації по-різному.
"Більшість людей виїхали з Маріуполя або на підконтрольну Україні територію, або за кордон до наших міжнародних партнерів", - зауважив Дмитро Забавін.
- 13 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що окупанти заманюють до Маріуполя робітників з Росії, але "кидають" їх на гроші.
- 14 серпня в етері Еспресо волонтер Олександр Ярошенко розповів, що дуже мало людей хочуть евакуюватися з Маріуполя на підконтрольну Україні територію.
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