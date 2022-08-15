Депутат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі в Маріуполі проживає від 100 до 150 тисяч людей. Сказати точну кількість складно, адже люди постійно мігрують: дехто повертається, аби забрати якісь вцілілі речі. До цього населенням Маріуполя сягало пів мільйона", - зазначив Забавін.

Депутат додав, що люди тікали від окупації по-різному.

"Більшість людей виїхали з Маріуполя або на підконтрольну Україні територію, або за кордон до наших міжнародних партнерів", - зауважив Дмитро Забавін.

13 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що окупанти заманюють до Маріуполя робітників з Росії, але "кидають" їх на гроші.

14 серпня в етері Еспресо волонтер Олександр Ярошенко розповів, що дуже мало людей хочуть евакуюватися з Маріуполя на підконтрольну Україні територію.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb