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Головна війна з Росією Окупанти залишили у звільненому Тростянці заміновану лікарню, - голова Сумської ОВА

Окупанти залишили у звільненому Тростянці заміновану лікарню, - голова Сумської ОВА

27 березня, 2022 неділя
05:08
війна з Росією Тростянець

​​​​​​​У звільненому від загарбників Тростянці на Сумщині залишається багато замінованих об’єктів, серед яких лікарня

Про це у Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Працюємо над тим, аби відновити життя у місті якомога швидше. Багато об'єктів по місту, у тому числі і лікарня, лишаються замінованими. Закликаю усіх мешканців Тростянця бути максимально обережними. Про підозрілі предмети повідомляти нашим військовим. Як тільки військові дали дозвіл цивільним, ми виїхали туди з гуманітарним конвоєм до звільнених громад. Привезли людям медикаменти першої необхідності, життєво важливі ліки. Також, заздалегідь сформовані продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування і підгузки", - написав Живицький.

У місті надалі майже немає зв'язку.

"Наразі зв’язку у місті Тростянець майже немає. Тому, інформування щодо роздачі гуманітарної допомоги буде відбуватися завтра наступним чином: по місту будуть їздити машини рятувальників із гучномовцем. Разом із капеланом та місцевими волонтерами будемо роздавати гуманітарну допомогу тим, хто більше цього потребує. Енергетики, комунальники та ДСНС зможуть повноцінно почати роботу після розмінування території громад", - заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Сумщина
ЗСУ
Сумська область
Сумська ОДА
заміновано
російська агресія
війна
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