Окупанти запропонували меру Ірпеня здати місто, той відмовився

Про це він повідомив у своєму Telegram.



На роздуми меру дали 24 години. Для контактів вказаний російський телефон.



"Вчора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров'ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня. Мене дивує, що ці чудовиська досі не зрозуміли – Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь бореться", – пише Олександр Маркушин.



Натомість він зробив окупантам зустрічну публічну пропозицію – протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдатів.

Нагадаємо, 6 березня росіяни обстріляли людей під час евакуації. Загинуло 8 мирних мешканців.