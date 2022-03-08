Окупанти запропонували меру Ірпеня здати місто, той відмовився
Мер Ірпеня Олександр Маркушин отримав пропозицію здати місто, в нагороду йому обіцяли життя та покращення матеріального становища.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
На роздуми меру дали 24 години. Для контактів вказаний російський телефон.
"Вчора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров'ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня. Мене дивує, що ці чудовиська досі не зрозуміли – Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь бореться", – пише Олександр Маркушин.
Натомість він зробив окупантам зустрічну публічну пропозицію – протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдатів.
- Нагадаємо, 6 березня росіяни обстріляли людей під час евакуації. Загинуло 8 мирних мешканців.
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