Росіяни обстріляли людей під час евакуації. Загинуло 8 мирних мешканців, - мер Ірпеня
Снаряд потрапив у місце, де цивільні чекали на автобуси, зщо мали їх вивезти з-під обстрілів
Про це мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив у відеозверненні, інформує Еспресо.TV
"Сьогодні була евакуація через Романівку автобусами, і російські загарбники обстріляли мирних мешканців. Загинула родина, попав снаряд, і на моїх очах дві маленьких дитинки і двоє дорослих загинули. Загалом вісім людей загинуло при сьогоднішніх обстрілах, мирних людей".
Мер міста повідомив, що частину Ірпеня захопили російські окупанти, але інша частина чинить спротив.
"Ірпінь воює, Ірпінь не здався. Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б’ється і не здає свої позиції. Це офіційна інформація", - сказав він.
Маркушин повідомив, що у понеділок о 10:00 так само буде проходити евакуація мешканців Ірпеня автобусами від Романівки.
Нагадаємо, у неділю російські війська обстріляли з мінометів жителів Ірпеня, які намагалися евакуюватись, загинула родина.
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