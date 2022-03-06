Під час евакуації з Ірпеня окупанти відкрили вогонь по цивільних, – Радіо Свобода
На виїзді з міста Ірпінь Київської області окупанти відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста
Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Відомо, що сьогодні, 6 березня, проводиться евакуація жінок, дітей та літніх людей з Ірпеня. Евакуаційні автобуси очікували людей з 10:00 у Романівці.
За даними кореспондента, під час евакуації російські військові відкрили вогонь по цивільному населенню. Ймовірно, стріляли окупанти з мінометів. За його даними, щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення.
Офіційного підтвердження наразі немає.
- Нагадаємо, у Харкові ситуація залишається складною, окупанти продовжують обстріли та повітряні бомбардування міста, обстріли масиву Салтівка не припиняються.
- Додамо, що з 24 лютого українські військові знищили понад 11 тис. окупантів, 985 їхніх ББМ, 109 артилерійських систем і 285 танків.
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